受烟霾影响，原定周末举行的2026年马来西亚古晋马拉松宣布取消。

《星洲日报》报道，古晋马拉松原定于星期天（9月27日）举行，但主办方星期五（25日）宣布，赛事因烟霾影响而取消。

古晋马拉松赛事总监刘丹杰在记者会上说，虽然古晋当天天气看似晴朗，但烟霾情况可能受风向变化影响，不能仅凭当下天气状况判断赛事当天的空气质量。

刘丹杰表明，古晋马拉松拥有规模庞大的医疗团队；砂拉越卫生局也参与赛事医疗工作。

古晋省卫生局也在信函中说明，主办方必须把州灾难管理委员会和州天然资源与环境局提供的空气质量数据，纳入赛事安全评估。

“我们必须非常谨慎，因为42公里项目的参赛者，可能会在烟霾环境下跑步长达七小时。”

这次取消的不仅是42公里和21公里项目，整个古晋马拉松活动的四个项目都会取消。

西马烟霾已有好转，但砂拉越所在的东马烟霾依然严重。据早些时候的报道，砂拉越西连自星期三（23日）晚上开始，空污指数就超过201点的非常不健康水平，情况持续至星期四（24日）不见好转。

马国星期四有八个地区的空污指数达不健康水平，全在砂拉越，而且以古晋的190点最高。