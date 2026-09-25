（雅加达讯）印度尼西亚免费营养餐计划再陷安全争议。一名9岁小学生在学校吃午餐附带的龙眼时噎住身亡，成为首起据报与免费营养餐计划有关的死亡事件。

《雅加达邮报》星期五（9月25日）报道，这起事件发生在苏门答腊南部楠榜省一所小学。当地警方透露，男生星期二（22日）在教室里一边玩耍和跑动，一边吃政府提供的餐食配套中的龙眼，结果噎着。

尽管男生立即向同学和校方人员求助，但他们却未能将龙眼取出，男生最终在送院后宣告不治。

警方已就此事展开调查，并前往学校询问数名目击者，但家属拒绝让法医对男生的遗体进行尸检。

非政府组织印尼教育监督网络指出，这起事件不应被视为意外，当局应全面检讨免费餐计划的食品安全措施和紧急应对程序。

该组织全国协调员乌拜德星期三（23日）对印尼新闻网站Tribunnews说：“这显然是致命的疏忽。每天为数百万名学童提供餐食，却没有一套确保食品安全和防范食物物理性风险的制度，是极其危险的。”

乌拜德认为，负责免费营养餐计划的印尼国家营养局及负责供应免费餐的厨房，应检讨如何处理和供应可能带来危险的食物，包括可能造成噎食风险的水果。

他也呼吁校方在用餐时间加强对学生的监督，制定明确的医疗紧急情况应对程序，并为参与这项计划的工作人员提供急救培训。

楠榜省免费营养餐工作组负责人赛普尔说，免费营养餐计划的技术指导方针并未明确规定应提供哪些水果，但在发生致命噎食事件后，当局将检讨相关规定。

他说，今后提供给小学低年级学生的水果，最好是已处理好，可直接让年幼学生安全食用的，同时避免为他们提供龙眼、蛇皮果和其他质地较硬的水果。这类水果只会提供给年纪较大的学生如高中生，因为他们更习惯在食用水果前自行去除不能食用的部分。

免费营养餐计划是印尼总统普拉博沃的标志性政策之一，但这项雄心勃勃的计划自去年1月启动以来，持续受到预算压力、贪腐争议、大规模食物中毒事件，以及主管机构领导层更迭等问题困扰。

印尼众议院的数据显示，截至9月初，全国有约5万3000名学生疑因这项计划而食物中毒，单是9月就有3000多起病例。