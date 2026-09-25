（杭州综合讯）马来西亚与中国达成共识，同意将东海岸铁路项目（简称东铁）的路线从吉兰丹州首府哥打峇鲁，延伸至马泰边境的兰斗班让。

《星洲日报》报道，马国首相安华星期四（9月24日）在结束访华行程的记者会上说，他向中国总理李强提出上述延长东铁（ECRL）路线的建议，获得中国同意和支持。

安华说，这项重大的基础设施延伸，旨在改善丹州内陆地区的交通联系，带动当地经济发展，更重要的是为未来衔接泰国跨境铁路创造关键条件。

他透露，早前他曾与泰国首相阿努廷探讨跨境铁路连接的事，而延长东铁路线的建议也获得阿努廷正面回应。

他说：“关于这项建议，我回国后会与相关方面进一步商讨，之后再提呈内阁审议。”

不过，安华没有说明东铁延长线的具体建设费用、动工日期及预期落成时间表等相关细节。

东铁全长665公里，是中国“一带一路”倡议在马国实施的最大基础设施项目，贯穿马国半岛东海岸的吉兰丹、登嘉楼、彭亨，以及西海岸的雪兰莪，耗资超过500亿令吉（约157亿新元）。

东铁预定明年1月通车，投入营运后，从丹州哥打峇鲁前往雪州鹅唛的时间将缩短至四小时，与现有公路交通超过七小时的车程相比，大幅提升出行效率。

也是马国财政部长的安华说，此次为期三天的访华之行成功吸引总额超过286亿令吉的潜在投资，主要聚焦于高价值与前沿科技产业。

他也透露，李强在双边会谈中释放进一步深化两国经贸合作的意愿，并主动提出，双方应寻找新途径增加马国对中国的出口，从而优化及加强马中双向贸易的平衡与发展。