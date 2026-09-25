（雅加达彭博电）印度尼西亚新任央行行长德斯特莉和财长苏瓦哈希承诺，将在流动性和经济增长政策上加强协调。这显示，在他们的前任因政策分歧引发市场震荡后，新经济团队试图释放他们将采取更协调一致做法，以稳定市场信心的信号。

德斯特莉和苏瓦哈希星期四（9月24日）晚首次联合举行记者会时透露，正就明年的国家融资计划展开协调，包括政府债券以及央行自身债券的发行。

这两种债务工具曾是前央行行长佩里和前财长普尔巴亚之间的矛盾来源之一，两人最近几周先后离职。

德斯特莉指出，政府发行的短期国库券与央行发行的SRBI证券期限相近，因此必须协调两类工具的发行节奏，避免收益率出现过大落差。她说：“我们正推动这两种工具的发行相互配合，使其保持同步，收益率之间不会出现太大差距。”

央行此前为SRBI证券提供极具吸引力的收益率，以吸引外资流入并支撑印尼盾。然而，银行买入这类证券，也会吸收金融体系内的流动性，削弱市场对政府债券的需求，进而推高政府借贷成本。

印尼金融银行（Bank Danamon）首席经济师伊尔曼说：“我们认为这次双边会晤是财政与货币政策协调日益规范化的积极信号。”

他指出，加强政府债券的发行，以及其他央行流动性操作方面的协调，有助于稳定货币市场状况，避免融资成本出现不必要的剧烈波动。

除了融资策略，德斯特莉和苏瓦哈希说，他们也会就印尼利率结构的管理进行协调，以确保政策传导顺畅。