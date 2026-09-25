（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉星期五现身吉隆坡高庭，针对他被定罪的一个马来西亚发展有限公司案提出暂缓执行刑罚申请。这是纳吉上周获有条件特赦后，首次出现在公众视野。

现年73岁的纳吉身穿浅灰色西装及白色衬衫，星期五（9月25日）早上8时30分在监狱人员押送下，从加影监狱抵达吉隆坡法庭大厦。

吉隆坡高庭当天对此案进行案件管理，并择定10月14日审理纳吉一马案的暂缓执行刑罚申请。

去年12月，高庭裁定纳吉因一马案被控四项滥权和21项洗钱的罪名全部成立，判处监禁15年，罚款近114亿令吉（约36亿新元）。纳吉随后提出上诉，但当时并未申请暂缓执行刑罚。

纳吉的首席辩护律师沙菲宜星期五在法庭大厦召开记者会，回应为何至今才提出这项申请时说，这是因为当时纳吉已因一马公司前子公司SRC国际公司案在狱中服刑。

他解释说，由于法庭谕令一马案的刑期须在SRC国际公司案刑满后才执行，因此，为了避免纳吉在SRC国际公司案获得特赦的居家服刑安排，因一马案的刑罚未暂缓执行而受到阻碍，纳吉才提出这项申请。

上周五（18日），马国国家元首苏丹依布拉欣批准纳吉有条件特赦，允许他以居家服刑方式服完SRC国际公司案的剩余刑期，直至2028年8月23日。特赦的前提是纳吉须先缴清5000万令吉罚款。

纳吉无力缴付罚款 众筹只筹得200万令吉

不过，纳吉至今未缴付罚款，因此仍在狱中服刑。

沙菲宜说，纳吉目前陷入想回家却无力缴付罚款的困境，因为纳吉的多个银行户头至今仍被冻结，包括担任首相与国会议员时期用于领薪的户头，因此无力缴付巨额罚款。

纳吉获得有条件特赦当晚，巫统设立“纳吉团结基金”发起众筹。纳吉的女儿诺雅娜星期五透露，有关基金至今只筹得约200万令吉，或所须总额的4%。

她也说，家属及律师尚未获得监狱局提供的任何关于纳吉居家服刑的信息，因此对于相关安排一无所知。

马国媒体早前报道，纳吉预计在位于吉隆坡大使路的住家居家服刑，而选择这个地点是因为那里无人居住，适合改造成临时监狱。

对此，诺雅娜说，上述房子自纳吉2022年8月23日入狱后便一直空置。“妈妈（罗斯玛）跟我一起住，所以（纳吉）入狱后房子就一直空着。”