中美战略竞争持续加剧，亚细安国家在两大国之间维持平衡的政策空间日益受到挤压。专家认为，东南亚国家不应被迫在中美之间选边站，而应积极推动贸易和经济关系多元化。不过，地缘政治紧张并未阻止亚洲经济体之间的贸易增长，中国与亚细安之间的贸易、投资及人员往来也持续深化。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座资深研究员奥尔森（Stephen Olson）星期五（9月25日）在慧眼中国环球论坛一场讨论会上说，美国和中国都在加强对东南亚国家的压力，亚细安国家过去在中美之间保持平衡的做法正变得“越来越困难”，可运用的政策空间也在收窄。

他认为，东南亚国家应根据自身国家利益作决定，不要屈服于压力而偏向任何一方。

“同时，各国应积极实现贸易和经济关系的多元化，以降低任何一个大国对你施加影响和制约的能力。”

不过，地缘政治竞争并未削弱亚洲内部的经贸联系。PSA国际港务集团东北亚区域总裁林锦川指出，尽管面对关税和地缘政治紧张，亚洲内部贸易近年来仍快速增长。随着供应链日趋复杂，产品在生产过程中可能多次跨境流动，也为区域创造更多贸易机会。

不只是制造基地 亚细安已成华企国际扩张增长引擎

华侨银行大中华区总裁及香港首席执行官王克说，中国企业赴东南亚投资的供应链布局，已从单纯将生产基地从中国转移至东南亚，逐渐扩展至采购、制造、分销及服务等环节。

他说，亚细安如今“不只是中国企业的制造基地”。凭借更年轻的人口、较高的数码化程度及不断增长的消费市场，亚细安作为中国企业国际扩张的增长引擎，正变得越来越重要。

王克也指出，地缘政治是推动部分中国企业转向亚细安投资的原因之一，亚细安可能成为许多产品的最终组装地，再销往欧美市场。

展望未来三至五年，奥尔森认为，美国政策走向及中国过剩产能外溢，是两个值得关注的趋势。

他说，美国不太可能回到战后推动全球化和自由贸易的传统角色，未来美国总统是否延续特朗普对全球化及贸易的态度，将对区域局势产生重要影响。

与此同时，中国过剩产能正越来越多进入马来西亚、印度尼西亚等亚细安市场。奥尔森指出，这些产品凭借较大的价格优势，对当地企业造成压力，一些亚细安工厂已因竞争而倒闭。

他警告，如果亚细安国家因国内压力而采取反击措施，中国可能作出强烈回应，进一步加剧区域紧张。

人员往来则成为中国—亚细安关系的另一重要纽带。携程集团首席执行官孙洁希望更多国家扩大免签安排及开通直飞航班，并鼓励年轻人到其他国家学习和生活，通过人员交流增进相互理解。

安美德集团首席执行官邱威功则说，他希望世界各地的人都把彼此视为“一家人”，不看对方的外貌、衣着或饮食习惯等，减少未来冲突，并热爱和平。