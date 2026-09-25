（金边路透电）柬埔寨正在搜集证据，追查大规模网络诈骗活动的幕后主谋，以回应外界质疑政府的扫荡行动未触及真正幕后主脑的指责。

柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书长蔡希那乐星期四（9月24日）在金边举行的全球反诈骗大会期间接受路透社访问时说，采取法律行动需要时间和证据，国际伙伴提供的信息已协助当局对一些嫌犯取行动，但他不愿过早公开调查情况，以免打草惊蛇。

柬埔寨本周召开全球反诈骗大会，与包括美国和中国在内的十多个国家的代表，就如何打击网络诈骗展开讨论。

冠病疫情过后，柬埔寨和其他东南亚国家成为大规模诈骗园区的中心。这些诈骗中心涉及人口贩运，把受害者禁锢在恶劣环境中，强迫他们通过网络诈骗陌生人。美国说，单是2024年，东南亚地区的诈骗中心就从美国人手中骗走100亿美元（约128亿新元）。

蔡希那乐上月宣布，经过为期一年的打击行动，政府已铲除大型诈骗园区。不过，分析员对此持怀疑态度，认为这些行动并未触及诈骗集团的高层及其保护伞。

区块链情报公司TRM Labs高级分析师沃伊奇克说：“很明显的，许多大型园区仍在运作，尽管其他经营者已经撤离，并转移到规模较小、更加分散的地点……支撑有关产业的技术、支付渠道、洗钱网络以及协助者，也仍在大规模运作。”

蔡希那乐透露，当局正在扩大对太子集团金融网络的调查。这家总部位于柬埔寨的综合企业集团，被指是涉及数十亿美元的网络诈骗和洗钱活动的掩护机构。集团创始人兼董事长陈志今年初已被捕，并遣送中国受审。