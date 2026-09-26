泰国首都曼谷连续三天暴雨引发严重洪灾，曼谷市长差猜星期六（9月26日）签署公告，宣布曼谷全市50个行政区全部为洪水灾区。

法新社报道，差猜说，曼谷自星期四下午起，连续两天强降雨，累积降雨量已接近30公分。曼谷东部地区灾情最严重。

他在社媒平台贴文说：“大雨下不停。我们正在尽最大努力抽排积水，但各条运河已达饱和状态。”

曼谷连日遭遇强降雨，车辆受困洪水中。（法新社）

“住在运河附近的居民面临风险，因为目前所有运河的水位都已经饱和。”

差猜呼吁依赖维持生命医疗设备的长期卧床患者，暂时入住医院，并建议居民将车辆移到地势较高的地方。

住在曼谷市中心以北运河附近的67岁小贩颂吉说：“水一直涌进来，现在很难出门。水位已经到我的腰部。”

虽然她的家经常被水淹，但她觉得这次的洪灾比2011年的洪灾更严重，她说：“我哪里都去不了。我的店已经关门两天。”

曼谷一家7-11便利店员工在店门口堆放沙包，设法阻挡雨水倒灌。（法新社）

据法新社记者观察，曼谷从星期四下午开始持续降雨，许多道路积水，多处河流水位上涨，沿岸一些民宅和餐厅遭河水倒灌。

住在阿里区（Ari）的电单车骑士尚莱说：“我早上起来准备上班，结果发现我家门口的马路全被淹。我很担心我的电单车过不了这么深的水。”

在更东南方向的安努区（On Nut），居民在齐膝深的积水中涉水而过，将阻挡雨水倒灌的沙包带回家。

曼谷交通管理部门宣布，免费开放地铁站的“换乘停车场”（Park and Ride）供市民使用，直至10月2日。

泰国防灾减灾厅发布预警说，受低气压影响，泰国东部、东北部和中部地区将持续出现不稳定天气，直至星期天（27日），并可能发生山洪、山地径流、泥石流和河水泛滥。

2011年席卷泰国多地的特大洪灾造成500多人死亡，数百万所房屋受损。