菲律宾副总统莎拉否认认识前众议长费拉斯柯的前安保人员小格拉西奥索，也否认曾从他手中收取超过20亿比索（约4076万新元）的现金。

《菲律宾星报》报道，莎拉星期六（9月26日）在社媒发文说：“我不认识小格拉西奥索（Rodulfo Gracioso Jr.），也从未从他那里收过任何钱。”

小格拉西奥索声称，他曾于2018年至2022年担任费拉斯柯的保安主管，并奉费拉斯柯指示，多次将装有现金的行李箱送给莎拉、前总统杜特尔特和达沃市第一选区众议员保罗·杜特尔特。

他估计，自己曾分20多次向莎拉交付了超过20亿比索。菲律宾国家调查局提供给GMA新闻的一份宣誓书显示，他指称每次送出的现金介于2000万至5000万比索，地点包括马尼拉大都会、达沃及其他地区。

国家调查局目前正调查小格拉西奥索的指控。当局已对小格拉西奥索进行测谎，并通过其他方式核实他的部分说法。

莎拉说，她的律师正等待国家调查局提供小格拉西奥索的正式宣誓书，以准备对他采取法律行动。

她也称有关指控是“另一场媒体作秀”，企图为她所称的“步履维艰的弹劾案”注入活力。

莎拉还指责现任政府企图打击她、推动修宪、阻止2028年选举并继续掌权。她同时要求总统小马可斯接受公开药检，并为防洪工程丑闻负责。