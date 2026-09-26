（雅加达综合电）印度尼西亚总统普拉博沃已指示成立国家泥炭地和红树林管理局，以加强泥炭地管理并防止森林和土地火灾。

印尼内阁秘书泰迪周五（9月25日）说，新机构预计将通过研究、制图、预警系统以及对泥炭地区域热点的监测，加强野火预防工作。

此外，政府还将通过扩大地面作业，以及在泥炭地区使用水泵、便携式设备和浅井，来增强灭火能力。村级官员和社区防火小组也将参与早期发现和初步应对。

泰迪说：“通过整合科学家的知识、技术以及社区经验，预计泥炭地管理工作将能够更全面地展开，同时保护生态系统并防止野火反复发生。”

印尼林业部的林火监测平台SiPongi至今每天仍持续探测到数千个热点，主要集中在加里曼丹和苏门答腊地区。

普拉博沃周五针对仍有地方条例允许土地所有者焚烧最多两公顷土地的做法提出批评，认为这为防范林火留下漏洞。

他说：“允许一个人烧掉两公顷土地完全是荒谬的。”他质疑，一个人如何能够控制蔓延至如此大面积的火势，并警告这可能使当局更难防止火势蔓延。

普拉博沃要求政府协助居民以非焚烧方式开垦。他说：“如果你需要土地，就告诉我们。我们会为你准备土地，也会提供水泵。”

国际自然保护联盟（IUCN）周六（26日）则表明，肆虐于印尼婆罗洲广袤热带雨林的林火，令濒临灭绝的婆罗洲红毛猩猩承受更大压力。

目前发生林火的区域位于婆罗洲红毛猩猩栖息地内，涉及岛上52%的红毛猩猩种群，包括现存20个最大种群中的13个。它们遭受与人类相似的呼吸系统伤害，也面临栖息地的丧失。

根据林业部，截至周二（22日），当局已拯救了100只受林火威胁的动物，其中包括53只红毛猩猩。