（哥打丁宜综合讯）马来西亚柔佛州哥打丁宜第二大桥正式通车，原本狭窄的双向单车道拓宽为双向四车道，预计能惠及日均约1万5000名往返新山、丰盛港及柔州东海岸地区的道路使用者。

柔佛负责公共工程、交通、基设与通讯事务的州行政议员莫哈末法兹里星期四（9月24日）在脸书发文说，横跨柔佛河的哥打丁宜第二大桥（Jambatan Bypass Kota Tinggi）当天傍晚5时起，全面开放给公众使用。

据他介绍，这座大桥主体结构为重约1450公吨的钢拱桥。施工团队先在临时工地完成组装，再将庞大的钢拱结构精准平移至1.1公里外的现址安装，过程极具挑战，展现了卓越的工程技术。

他说，哥打丁宜第二大桥开通后，预计能有效缓解当地交通拥堵的问题，特别是在高峰时段及公共节假日期间，同时能促进当地经济活动及旅游业发展。

莫哈末法兹里说：“新大桥通车后，将大幅提升往返新山、哥打丁宜至丰盛港，以及柔佛东海岸一带道路使用者的行车舒适度与顺畅度。”

据《星洲日报》报道，哥打丁宜第二大桥工程于2020年9月10日动工，总造价超过1亿零400万令吉（约3260万新元），桥身全长464米、宽22.6米，并融入防洪设计，旨在改善交通及缓解水灾。