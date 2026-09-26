（吉隆坡综合讯）马来西亚律师公会将入禀法庭，挑战联邦直辖区特赦局有条件特赦前首相纳吉的决定。

律师公会主席阿南德星期五（9月25日）发声明说，马国现行法律中并无居家服刑的相关条例和程序，因此，律师公会将申请司法审核，挑战纳吉获准居家服刑的特赦决定。

他指出，若要落实居家服刑，须先建立新的规则和程序，同时列明其他囚犯是否也能寻求类似特赦或暂缓服刑。

他也促请政府解密并公开联邦特赦局针对纳吉特赦案的官方会议纪录，以及全面公开纳吉居家服刑附带的所有条件，包括监控规程、执法主管机关，以及纳税人因此须承担的额外费用等，以释除公众疑虑。

他说：“当局公布清晰且客观的准则至关重要，以避免外界认为纳吉享有特权。”

马国联邦特赦局上周五（18日）开会，国家元首苏丹依布拉欣批准有条件特赦纳吉，准许他以居家服刑的方式服完因涉及一马公司前子公司SRC国际公司案而被判的剩余刑期，直至2028年8月23日。特赦条件之一是纳吉须先缴清5000万令吉（约1566万新元）罚款。

这是纳吉在同一起案件中第二次获得特赦。联邦特赦局曾于2024年2月批准他的特赦申请，时任国家元首苏丹阿都拉将纳吉的监禁刑期从12年减半至六年，罚款也从2亿1000万令吉减至5000万令吉。

律师公会拟就纳吉首次获减刑的特赦提出上诉

阿南德说，除了第二次特赦获准的居家服刑，律师公会也将继续就纳吉第一次获得减刑的特赦决定提出上诉。

律师公会也质疑，巫统为纳吉筹募5000万令吉罚款的做法是否恰当。阿南德说，根据媒体此前报道，警方2018年5月针对一马案展开突击行动时充公的超过1亿1400万现金，在充公诉讼遭驳回后，已于2021年6月归还给纳吉的代表。

他补充说，涉案珠宝、名牌手提包和眼镜等，也已归还纳吉夫人罗斯玛，名表则在2022年6月还给纳吉。

律师公会：此前归还的扣押资产数额 足以缴付纳吉罚款

他因此质疑纳吉大部分资产遭冻结的说法，称单是此前归还的扣押资产数额，已足以缴付罚款，无须向公众募款。

纳吉获得有条件特赦已超过一周，但因为未缴付罚款，至今仍在狱中服刑。

纳吉代表律师沙菲宜此前说，纳吉的多个银行户头至今仍被冻结，因此无力缴付巨额罚款。

纳吉的女儿诺雅娜则透露，巫统为纳吉众筹而设立的“纳吉团结基金”，至今只筹得约200万令吉，距离5000万令吉的目标相去甚远。