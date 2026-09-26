（曼谷综合电）泰国首都曼谷连续两天暴雨引发严重洪涝，市政府星期六（9月26日）宣布首都所有50个区为洪水灾区。在伦敦访问的泰国首相阿努廷也提前结束行程，返国处理灾情。

从星期四（24日）至星期六下午，曼谷降雨量已接近300毫米。连绵不断的降雨导致曼谷的运河水位上涨，浑浊的河水涌入周边的民宅、餐馆、商店和巷弄。

住在运河附近的67岁摊贩颂吉说：“水一直涌进来，现在很难出门。水已经差不多到我的腰部了。我哪里都去不了，已经连续两天关店了。”

洪水涌入曼谷多个地区的民宅和商店，一名店主在被淹的店内抢救仍可使用的物品。（法新社）

住在曼谷东部的36岁办公室职员凯姆说，他所在社区的积水超过膝盖高度。他说：“我的房子是新建的，所以地基抬高了，但附近一些老房子已经被淹了……我储存的食物够吃两三天，但之后可能得涉水出去买食物。我完全不知道星期一要怎么去上班。”

曼谷市政府宣布全市为洪水灾区，将赋予地方机构采取应对措施的权限。各区的办事处已接获指示，向居民说明如何记录损失情况，包括保留洪水发生前后的照片，以便向有关当局申请援助。

泰政府指示加强必需品供应与价格监管

泰国政府也要求商业部门加强受灾地区生活必需品供应和价格监管，以防止商品短缺及不合理涨价。

曼谷市长差猜星期六下午说，情况已经稳定下来。他说：“只要不再下雨，问题就能解决……如果雨停了，预计需要两三天才能把积水排干。”

曼谷曾被称为“东方威尼斯”，城市建在昔日的沼泽地上，平均海拔约1.5米。曼谷市政府早前说，全市抽水站已全力运作，每秒合计抽水约1200立方米。

差猜说，目前有约980人在临时避难所栖身，当局已将36名卧床病人转移到医院，市政府也准备了100万个沙袋要分发给民众。

9月原本就是曼谷雨季的降雨高峰期，但曼谷排水与污水处理部门的数据显示，今年的降雨量高于往年。从9月1日至25日，曼谷降雨量达487毫米；1991年至2020年同期的平均降雨量则接近269毫米。

泰国防灾减灾厅星期五（25日）已警告，泰国东部、东北部和中部地区将持续受到低压影响直到星期天，并可能发生山洪暴发、森林径流、泥石流及河流泛滥。