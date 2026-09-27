（仰光法新电）在饱受五年多内战蹂躏、已造成逾10万人死亡的缅甸，一项以强悍残酷著称的传统武术——缅甸拳正掀起热潮。不少缅甸青年投入训练，有人将缅甸拳视为战乱中的自卫手段，也有人借由这项极限运动追求自我提升与体悟尊严。

与规则相近的泰拳不同，传统缅甸拳（Lethwei）允许选手攻击头部，且选手全程赤手空拳，仅以薄纱布缠手保护。缅甸拳被称为“九肢之艺”，因为选手的双拳、双肘、双膝、双脚及头部均可作为击倒对手的武器。

随着内战持续不断，这项历史悠久的传统格斗技能在民间的实用价值日益凸显。

73岁的资深缅甸拳手兼教练索觉登图说：“在战场上，一旦子弹耗尽，枪支就毫无用处。这门技艺能帮助他们随时防卫，并对抗敌人。”

缅甸拳允许击打头部，这项运动相比一般的拳击更加激烈。（法新社）

尽管缅甸拳的训练与竞赛极具爆发力，部分拳手却并未将擂台视为宣泄暴力的场所，反而视这项运动为磨练心性和探索自我的修行空间。

19岁的女拳手苏卢是这项长期由男性主导的运动中少有的女性参与者。她登台比赛时使用的擂台名是“和平奖”。她说：“即便脸部挨打，我也将这视为体现自身弱点的途径，以及仍须学习的信号。”

缅甸拳中的尊严与尊重

在缅甸拳的发源地克伦邦首府帕安（Hpa-an），每天黎明时分有上百名青年早起训练。

在克伦邦首府帕安（Hpa-an），每天黎明时分有上百名青年早起训练。帕安是缅甸拳的发源地。（法新社）

22岁的莫海因正在帕安精进缅甸拳的招式，但他并不喜欢缅甸拳给对手带来痛苦。

莫海因说：“在一些比赛中，当对手因为我的攻击而受伤、淤青或割伤时，我内心并不开心。但既然这是一项运动，我会尽力击打对方，对方也会尽力击打我，这就是这项运动的常态。”

由于缅甸拳不断挑战人体与搏击的极限，风险颇高，因而备受争议。教练索觉登图说，他曾目睹选手在极其惨烈的较量中丧生。

“我一生中看过200场比赛，见过六人丧生，我们甚至不得不配合警方调查。缅甸传统拳术不应仅仅被视为一项体育运动，它更应被视为一种独特的竞技较量。”

尽管缅甸拳十分残酷，苏卢却认为它提供了另一种选择。

苏卢说：“与在街头殴斗相比，在拳台上战斗更有尊严。在擂台上，当两名拳手相互挑战并竞技时，其中蕴含着更多尊严和尊重。”