国际特稿：地缘红利被美国红线压缩 东南亚突围须整合硬实力
中美的大国博弈曾将海量的转移产业、外来资本和全球订单推向东南亚，为东南亚国家带来丰厚的“地缘政治红利”。然而如今，关税壁垒、晶片和关键矿产出口限制，以及日趋严苛的供应链原产地规则，正划出一道道不容逾越的新红线。东南亚各国虽然依旧恪守“不选边站”的战略中立，但想要在巨头缝隙中维持回旋空间，已不能再仅凭姿态，而越来越取决于真正的产业硬实力和不可替代的谈判筹码。
（插图／蔡新友）
今年6月，马来西亚执法当局在吉隆坡国际机场查获72台走私出境、装有先进人工智能（AI）晶片的服务器，涉案价值约1600万新元；此前不久，印度尼西亚于2月与美国达成互惠贸易协议，在标准互认、知识产权保护、国有企业规制和出口管制等敏感领域作出诸多让步；与此同时，美国正全面升级对中国商品经由越南转运以规避关税和原产地规则的审查力度。
这三起看似孤立的事件，都指向同一个结构性变化：过去10年，中美博弈将大量的制造业产能、外商投资和贸易订单推向东南亚；而如今，东南亚国家不得不频繁向美国证明，自己的出口产品究竟使用谁的零部件、技术遵循谁的标准，甚至国内产业政策正与中国哪一套规则接轨。
东南亚依然极力避免“选边站”，但维持这种战略中立与政策回旋空间的代价，正变得越来越昂贵。