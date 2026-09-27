今年6月，马来西亚执法当局在吉隆坡国际机场查获72台走私出境、装有先进人工智能（AI）晶片的服务器，涉案价值约1600万新元；此前不久，印度尼西亚于2月与美国达成互惠贸易协议，在标准互认、知识产权保护、国有企业规制和出口管制等敏感领域作出诸多让步；与此同时，美国正全面升级对中国商品经由越南转运以规避关税和原产地规则的审查力度。

这三起看似孤立的事件，都指向同一个结构性变化：过去10年，中美博弈将大量的制造业产能、外商投资和贸易订单推向东南亚；而如今，东南亚国家不得不频繁向美国证明，自己的出口产品究竟使用谁的零部件、技术遵循谁的标准，甚至国内产业政策正与中国哪一套规则接轨。

东南亚依然极力避免“选边站”，但维持这种战略中立与政策回旋空间的代价，正变得越来越昂贵。