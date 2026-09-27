泰国首都曼谷连日暴雨引发严重洪涝，大批民宅和道路被淹，造成超过5万户家庭受灾，数千名居民撤离到避难所。

法新社引述曼谷市政府（BMA）的数据报道，截至星期天（9月27日）早上，已有近4900人被紧急疏散至避难所，全市约有5万2000户家庭受到洪灾影响。

市政府已宣布全市进入灾害状态。泰国气象部门数据显示，从星期四（24日）至星期天，曼谷部分地区的降雨量已超过330毫米。

虽然泰国对雨季并不陌生，且9月正是雨季高峰期，但多名曼谷居民说，今年的灾情似乎比往年更为严重。

居住在曼谷郊区帕姆普拉查功（Premprachakorn）运河旁的上班族柯新（Kosin Nilset）受访时说，他的房子被淹了大约30个小时，所幸自来水和电力供应还正常。“这一次的水位比2011年大水灾时还要高。”

2011年席卷泰国的特大洪灾曾夺走500多条人命，并导致数百万户民宅受损。

在曼谷东部，行人们身穿塑料雨衣在浑浊的积水中艰难前行；在一处商店停车场，部分区域的积水已深及膝盖，居民只能把财物放在塑料盆里，推着它们在水面漂浮移动。

蒂达拉（Thidarat Silsuwan）位于帕姆普拉查功运河旁的房屋已被洪水部分淹没。由于急于清理和抢救财产，她不愿前往避难所，“我已经连续两天睡在桌子上了”。

曼谷市政府指出，星期天早上曼谷运河网的水位依然居高不下，当局正全力加快排水。气象局预计，曼谷及周边各府星期天整天仍有降雨，但雨势会在星期一逐步减弱。

曼谷市政府也宣布，全市数百所学校将在星期一停课。曼谷市长差猜则呼吁市民避免非必要的出行。