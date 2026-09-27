泰国曼谷洪水星期天（9月27日）开始缓解，但素万那普机场部分泰航航班仍出现延误，抵境乘客也面对行李提取时间延长的情况。

泰国《民族报》报道，素万那普机场说，自星期六（26日）起，洪水导致部分地勤人员无法上班，加上一些行李运输车故障，使泰航人手和设备不足，影响离境航班处理及抵境航班卸载行李。

报道说，部分离境航班出现延误，抵境乘客等待行李的时间比平时更长，多趟航班的行李仍未送达。机场已要求泰航增加地勤人员、维修故障设备，并提供替代设备，以尽快清理积压行李。

尚未领取行李的乘客可向泰国航空填写“行李延误报告”，以便工作人员追踪行李并协调配送。

此外，曼谷市长差猜星期天说，过去两三天持续暴雨后，曼谷累计雨量最高达320毫米。低压区当天移向缅甸，降雨区域已转移至北碧府和叻丕府，曼谷雨量料降至每天10至20毫米，洪水将逐步缓解。

不过，由于周边地区的雨水仍不断流入运河，水位下降还需要几天时间。市内伊卡迈（Ekkamai）等地区洪水开始消退，但挽甲必、翁努（On Nut）及蓝康恒（Ramkhamhaeng）等外围地区情况仍须关注。主要道路淹水情况预计需两三天改善，部分社区则可能需约两周才能完全排干。

首相阿努廷星期天返抵曼谷，并取消其余外访行程，以协调全国抗洪工作。他说，在紧急应对洪灾期间，将要求所有部长暂停出国，并取消自己未来两三周的出访安排，以留在国内监督救灾及排水工作。