马来西亚副首相、国民阵线与巫统主席阿末扎希说，他星期天（9月27日）晚间将在吉隆坡巫统总部，召集森美兰州25名来自国阵及国民联盟的州议员开会，讨论化解森州宪政危机的解决方案。

据《南洋商报》报道，阿末扎希星期天出席人民力量党第18届全国代表大会开幕礼后告诉记者，这次会议并非要干预森州政府行政，而是希望协调各方意见，为目前的政治僵局寻找最佳出路。

阿末扎希说：“我今晚会在巫统总部与森州所有国阵州议员，以及伊斯兰党和国家宏愿党州议员会面，共有25人。我们将协调而不是干预，希望找出解决森美兰目前危机的最佳方案。”

他说，这次会议将听取25名州议员的看法，再探讨接下来可以采取哪些方案。

他强调：“我们将讨论有哪些选项。这25名州议员在森州议会掌握超过三分二议席，因此必须继续以人民的委托为重，解决方案也应由这些议员提出。”

他也指出，10名森州行政议员遭撤销任命并发布宪报后，州政府的行政运作仍须如常进行。

阿末扎希也宣布，授权森州大臣依斯迈拉欣与州内王室及传统领袖展开协商，寻求化解森州政治危机。

阿末扎希说：“我授权森州大臣寻求最佳解决方案，包括觐见森州最高统治者、四大酋长、淡边东姑勿刹、双溪乌绒沙班达，以及其他传统机构，以和谐方式解决这项问题。”

森州四大酋长今年4月19日宣布罢黜慕力兹。森州10名行政议员9月16日发布联署文告，支持四大酋长的做法。

慕力兹上星期天（20日）深夜宣布，立即革除这些行政议员，只保留森州大臣依斯迈拉欣。慕力兹也要依斯迈拉欣推荐另外10人出任行政议员。

依斯迈拉欣上星期一（21日）说，慕力兹革除行政议员前并未咨询大臣，这已违反森州宪法，因此所有行政议员将照常履行职务。他也不会提名另外10人出任行政议员。

慕力兹革除行政议员的谕令在上星期四（24日）证实发布宪报，并指革职令上星期天已经生效。

律政司莫哈末杜苏基星期六（26日）发文告说，慕力兹革除10名行政议员符合森州宪法。

联邦政府除了在法律层面解决危机，也开始提控主张罢黜慕力兹者。

当局星期五（25日）正式在马六甲爱极乐地方法庭，以《煽动法令》提控支持罢黜慕力兹的前部长及前森州大臣莱士雅丁。

据了解，相关控状相信与莱士雅丁今年6月5日，在马六甲亚罗牙也一家酒店举行活动时所发表的言论有关。莱士雅丁当时支持慕力兹的侄儿纳扎鲁丁成为新严端。