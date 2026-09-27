（吉隆坡综合讯）马来西亚国民阵线将与多个政党及政党联盟，就马六甲州选举合作事务展开讨论。参与方预计包括首相安华领导的希望联盟，以及伊斯兰党主导的国民联盟。

据《东方日报》报道，国阵及巫统主席阿末扎希星期天（9月27日）在吉隆坡出席活动后告诉记者，国阵星期一（28日）将与多方磋商，以决定国阵在甲州选举的合作对象及形式。

阿末扎希也是副首相。他说，他已和甲州巫统联委会主席、看守甲州首席部长阿都拉勿夫初步讨论和评估数项方案，并将与其他阵营谈判后，再将建议提呈巫统最高理事会定夺。

他说：“我们也尊重他们（潜在合作对象）的决定，包括（他们将）使用何种标志参选，全由他们自己决定。”

马来西亚马六甲看守首席部长阿都拉勿夫星期天（9月27日）透露，国阵领袖星期一（28日）将在吉隆坡与多个政党及政党联盟讨论甲州选举合作事宜。（马新社）

社团注册局上周二（22日）勒令国盟暂停活动，并在30天内解释为何不应遭撤销注册。这让国盟旗下各成员党可能无法在甲州选举使用国盟标志，而须用各自政党标志参选。

阿末扎希的说法显示，即便如此，也不影响国阵与国盟即将进行的讨论。

阿都拉勿夫星期天在甲州出席活动后证实，星期一将与政党联盟进行首场会面，之后还有多场会面。

不过，他没有透露哪些政党或政党联盟会参与讨论，只说会在适当时候公布。他也拒绝透露具体会面时间与地点。

甲州议会上周三（23日）正式解散，为第16届甲州选举铺路。选举委员会10月7日将开会决定州选的提名日及投票日。

在2021年11月举行的甲州选举中，国阵横扫28席中的21席，希盟赢得五席，国盟两席。

国阵已表明，来届州选要捍卫原有的21席，合作对象最多只能竞选七席。