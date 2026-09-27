马来西亚警方星期一（9月28日）起，将传召森美兰10名州行政议员（州内阁部长）录取口供，以调查今年4月至今的宫廷风波及其衍生的宪政危机。

据《星报》报道，警察总长莫哈末卡立星期天（27日）发文告说，录供程序将在森州进行。

莫哈末卡立星期天早些时候在槟州北海出席活动后告诉记者，警方也将向多名证人及其他相关者录口供以完成调查工作。

他说：“确实有数人（针对宫廷风波）向警方报案，我们将展开调查并向相关人士录供，包括行政议员及涉事者。警方至今已传召数人录供，包括可能在此案成为证人的一两人。”

莫哈末卡立说，警方完成调查后，将把报告提呈律政署以决定后续行动。

至于警方调查此案所援引的法律条文，莫哈末卡立说，警方仍在研究所接获的所有报案，其中有些可能援引煽动法令或其他法律条文调查，但这仍须律政署研究。

他强调，森州的安全和公共秩序仍然良好及受控，森州人民理解当前局势发展，并充分配合执法当局。

马国土著权威党（Perkasa）总秘书纳斯鲁日前向警方投报，要求警方援引刑事法典的对州统治者发动战争条文，调查森州大臣依斯迈拉欣及其领导的州行政议员。

森州四大酋长今年4月19日宣布罢黜森州最高统治者慕力兹。森州10名行政议员9月16日发布联署文告，支持四大酋长的做法。

慕力兹上星期天（20日）深夜宣布，立即革除这些行政议员，只保留森州大臣依斯迈拉欣。慕力兹也要依斯迈拉欣推荐另外10人出任行政议员。

依斯迈拉欣上星期一（21日）说，慕力兹革除行政议员前并未咨询大臣，这已违反森州宪法，因此所有行政议员将照常履行职务。他也不会提名另外10人出任行政议员。

慕力兹革除行政议员的谕令在上星期四（24日）证实发布宪报，并指革职令上星期天已经生效。

律政司莫哈末杜苏基星期六（26日）发文告说，慕力兹革除10名行政议员符合森州宪法。