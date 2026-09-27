泰国气象部门说，从9月24日至27日，曼谷部分地区的降雨量超过330毫米。气象局预测，泰国中部平原以西地区星期天（9月27日）将有大雨，大曼谷地区和东部同样会有降雨，但预计星期一开始减弱，全国降雨量将有所减少。

居住在受洪灾影响社区的阿利塔说，由于水位持续上涨，房子的一楼断电，卫生间也无法使用，日常生活十分艰难。“现在我家里的积水已深及腰部，屋里所有东西都毁了。”

民众设法在曼谷浑浊齐膝的积水中前行，冒险进入超市采购，也有人把随身物品装在漂在水面上的塑料盆里。

由于居民争相抢购生活必需品，一些商店周末出现货架被扫空的情况。泰国首相阿努廷办公室呼吁公众不要恐慌抢购，并警告哄抬物价是刑事犯罪。

曼谷市长差猜星期天上午在脸书直播中说，由于排水设备出现故障，东部最繁忙的空盛桑运河，以及心脏地带的北部拉普绕运河等主要运河的水位依然居高不下。

他指出，曼谷东部的挽甲必、蓝康恒和叻甲挽等地区都遭遇严重内涝。其中，叻甲挽灾情尤为严重，超过3万人受灾。

根据曼谷市政府的数据，已准备233个临时避难所，近4900人被疏散到这里，约5万2000户家庭受灾。当局已在各地部署超过1万名士兵和1000多辆军用车辆，以协助受强降雨和洪水影响的民众。

也是内政部长的阿努廷星期天取消了剩余的国外行程，紧急飞回泰国并立刻召开会议，全力应对洪水。他在会议中要求各部门提高响应速度，整合力量开展救援，尽快为灾民发放紧急物资和救济金。

由于洪灾引发交通混乱，多趟巴士和火车暂停服务，泰国国家旅游局正与业者合作，协助游客前往机场，以免错过航班。

曼谷学校停课 公务员停工

曼谷及周边地区连续降雨超过24小时，泰国头条新闻网站引述拉玛199电台报道说，曼谷洪灾造成至少两人身亡。

其中一名73岁男子因家里进水，搬东西时不幸滑倒，溺水身亡；另一名卧病在床的78岁男子在洪水来袭时无法自救，在床上溺水身亡。

曼谷教育局宣布，为保障学生、家长、教师等人员的安全，市政府所属学校将于星期一（28日）停课。

泰国内阁也批准，将星期一和星期二（29日）定为曼谷及周边三个府公务员的特别假期，以减少民众出行并缓解交通拥堵。不过，若部门负责人认为有必要，假期期间仍可继续处理重要公务。

这可能影响泰国宪法法院原定星期一裁决的一起重要案件。相关案件由申诉专员提出，涉及今年2月大选选票条形码和二维码是否违反秘密投票原则；裁决可能影响大选结果的有效性。

不过法院说，星期一将按计划宣读裁决。