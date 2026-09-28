马来西亚前首相马哈迪夫人西蒂哈斯玛是马来亚早期投身医学领域的马来女性先驱之一，在马哈迪长达数十年的从政生涯中，西蒂哈斯玛一直是他坚实的精神支柱。

《东方日报》介绍，西蒂哈斯玛1926年7月12日出生于雪兰莪巴生甘榜爪哇，与马哈迪于1956年8月4日在吉隆坡结婚，两人携手走过70载婚姻岁月，育有7名子女、18名孙辈及一名曾孙女。

西蒂哈斯玛与马哈迪的缘分，可追溯至两人年轻时在新加坡爱德华七世医学院求学的岁月。

两人在医学院相识，当时同样修读医科，从同窗逐渐发展成伴侣，并于1956年步入婚姻。

婚后，西蒂哈斯玛随马哈迪迁居亚罗士打，并在亚罗士打中央医院任职。此后，她陪伴马哈迪走过从医生、国会议员、内阁部长，以至两度出任首相的政治生涯。

马哈迪于1981年出任马来西亚第四任首相，直至2003年卸任；相隔15年后，他于2018年再度拜相，成为马国第七任首相，直至2020年卸任。

在马哈迪数十年的政治风雨中，西蒂哈斯玛始终相伴左右，但她本身在医疗与公共卫生领域同样成就斐然。

第二次世界大战结束后，她获得奖学金进入新加坡爱德华七世医学院深造，是当届唯一一名马来女性医学生，也是马来亚早期投身医学领域的马来女性先驱之一。

她于1955年完成医学课程，随后在吉隆坡中央医院接受实习训练。

西蒂哈斯玛其后长期投入妇幼健康及公共卫生工作，并于1965年成为首位出任妇幼保健部门医务官的女性，1974年再成为首位女性州妇幼保健医务官。

她在医疗服务期间积极参与乡区医疗及健康推广工作，尤其关注妇女、母亲及儿童健康，并长期参与家庭规划、反毒及其他社会公益活动。

西蒂哈斯玛于1979年离开政府医疗体系，之后曾在马大牙医学院兼任讲师，直至马哈迪于1981年首次出任首相。

马哈迪长年身处政治核心，西蒂哈斯玛一直保持相对低调的作风，除了陪同马哈迪出席国内外活动，也持续参与医疗、妇女及社会公益工作。

两人多年来也不时公开谈及彼此的相处之道。西蒂哈斯玛曾分享，夫妻相处除了爱，也需要彼此信任、理解及照顾对方的需要，即使生活中难免出现争执，也应尽快化解。

今年8月，两人才刚迎来结婚70周年；西蒂哈斯玛今年7月满100岁，而马哈迪也于同月迎来101岁生日。

从医学生时代相识、相恋，到携手走过70年婚姻，西蒂哈斯玛不仅是陪伴马哈迪走过大半人生的伴侣，也以医生及公共卫生倡导者的身份，在马来西亚医疗、妇女与社会发展领域留下足迹。

西蒂哈斯玛星期一（9月28日）早上9时20分在国家心脏中心与世长辞，享寿100岁。