（金宝综合讯）马来西亚霹雳州发生一起弑亲悲剧，一名70岁卧床老妇遭疑似患有精神病的女儿持刀刺死。这已是马国近期发生的另一起与精神障碍患者相关的命案，再次引发社会对精神疾病患者管理与照顾问题的关注。

据《光华日报》报道，霹雳州总警长莫哈末阿尔威星期一（9月28日）在金宝警区总部召开记者会说，案发于星期天（27日）晚上约7时，地点位于霹雳州万里望（Menglembu）黄金花园的一所民宅。

死者为70岁的曾丽琼，不久前刚从疗养院返回家中卧床休养，平时由49岁女儿及女婿照顾。

警方初步调查显示，案发时屋内只有死者和女儿两人。女儿持刀刺向母亲左胸，一刀致命。报案的是死者的女婿。

警方已逮捕女嫌犯，并起获一把疑似涉案凶器的刀具。警方调查也证实，嫌犯有接受精神科治疗的记录。警方已援引《刑事法典》谋杀条文对案件展开调查。

这也是霹雳州一周内发生的第二起与精神障碍相关的弑亲案。针对9月23日霹雳瓜拉江沙的15岁少年杀害智障母亲案，莫哈末阿尔威证实，涉案少年已被送入乌鲁近打精神病院接受治疗，嫌犯的44岁父亲则仍遭警方扣留。在这起案件中，49岁女子诺艾农奥玛被人发现倒毙家中。

马国近期多起涉及精神障碍患者的严重命案引发社会广泛关注。去年10月14日，雪兰莪州八打灵再也发生校园命案，16岁女学生叶芯嫙遭15岁精神病少年持刀刺死。沙亚南高等法庭9月14日裁定被告谋杀罪名不成立，律政司随即提出上诉。