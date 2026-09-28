（芙蓉综合讯）马来西亚武吉阿曼警察总部星期一派调查人员前往森美兰州首府芙蓉，向10名遭森州最高统治者（又称严端）慕力兹革职的前行政议员录取口供。这标志着联邦政府正透过警方力量与宪法框架，逐步介入并尝试解决这场旷日持久的宫廷与宪政危机。

据《星洲日报》报道，多名前州内阁部长星期一（9月28日）上午前往森州回教理事会大厦，分别接受警方问话。其中数人走出大厦面对记者时都不愿多谈。这是森州今年4月爆发的宫廷风波在9月20日演变成宪政危机后，警方首次传召10名前行政议员（州内阁部长）问话。

警察总长莫哈末卡立星期天（27日）告诉记者，警方接获多起有关森州政府与王室风波的报案后展开调查，并将传召森州大臣依斯迈拉欣及所有前行政议员录取口供。

森州负责工业、科技、创新及数字事务的前行政议员莫哈末阿斯纳星期一告诉记者，每个议员单独接受问话，每人半小时至一小时不等。警方问了他超过60个问题，全部与森州近期的政局发展有关。

莫哈末阿斯纳也是良冷区州议员。他补充说，依斯迈拉欣没有到场接受警方问话。

莫哈末阿斯纳也透露，行政议员的撤换程序已进入实质交接阶段，因为森州秘书星期一下令所有10名遭革职的行政议员交还官车及其他公物，并搬离设在州政府大厦的行政议员办公室。

莫哈末阿斯纳目前已无法进入办公室，所有工作转至冷京区州议员服务中心进行。

莫哈末阿斯纳也透露，国阵及巫统主席阿末扎希星期天晚召集25名森州国阵与国盟议员开会，主要讨论如何化解森州宪政僵局，因为森州2027年度财政预算案必须在今年12月提呈给州议会辩论和表决。

他说：“森州财政预算案的提呈日期仅剩约两个月，州政府必须继续运作。正如巫统森州主席加拉鲁丁星期天所言，处理并解决这些问题是州务大臣（依斯迈拉欣）的职责。”

森州四大酋长今年4月19日宣布罢黜慕力兹，拥护纳扎鲁丁为新严端。国阵和国盟赢得8月1日的森州选举，组织联合州政府，10名新任州行政议员8月7日由慕力兹见证宣誓就职。然而，他们于9月16日发布联署文告，表态支持四大酋长罢黜慕力兹。慕力兹9月20日宣布革除这些行政议员，相关谕令9月24日在宪报发布生效。

依斯迈拉欣9月21日说，慕力兹革除行政议员前并未咨询大臣，已违反森州宪法，革职谕令无效，所有行政议员照常履行职务。然而，律政司莫哈末杜苏基9月26日发文告指出，慕力兹革除行政议员的程序完全符合森州宪法。