（曼谷／仰光综合电）泰国暴雨引发全国性严重水患，泰国首都曼谷周末骤降接近整个9月的雨量，造成超过70万名居民受灾，全城陷入严重瘫痪。

曼谷自上周五（9月25日）至星期天骤降高达320毫米的暴雨，几乎相当于当地整个9月的总降雨量。低洼地区的排水系统彻底瘫痪，全城50个区均受波及，多条主要干道一片汪洋，首都56处主要公路交通断绝，连接廊曼机场等关键交通动脉中断。

由于雨势周一持续不断，皇家灌溉署警告夜功河（Mae Klong）下游五府包括北碧府、叻武里府等，水位或将暴涨2.5米，沿岸居民须慎防溃堤。空军调派69名人员进驻素万那普国际机场，协助因积水无法到岗的航空公司地面员工，确保国际航班正常运行。

据《曼谷邮报》报道，曼谷副市长达威达（Tavida Kamolvej）星期一证实，首都圈受灾家庭近33万户，受灾人口达70万。

内政部说，曼谷市内有至少8万人受困家中。内政部调派流动厨房和救生艇，以确保在洪涝期间以及洪水退去后的至少七天内，灾民能获得一日三餐的供应。

面临突如其来的洪灾，60岁居民邦昂涉水外出寻找食物。她说：“我们家里没有食物了，因为根本没时间准备。当时没赶得及收拾东西，所以冰箱里什么储备都没有。”

泰国首相阿努廷星期一召集跨部门紧急会议，宣布建立单一指挥机制，由曼谷市长差猜（Chadchart Sittipunt）担任总指挥，动用一切军警、防灾及水利资源加速排涝与救灾。

虽然曼谷一片汪洋，但一些乐天的曼谷市民边涉水边享用早餐。（路透社）

洪灾或拉低经济增速0.3个百分点

泰国政府已宣布周一至周二为曼谷及周边三府的公共假日，政府机构和学校停工停课，以减轻洪水给公众带来的不便。

除曼谷外，自9月16日以来，泰国已有41个府受灾，累计影响超过58万户、180万人，在沙缴府、尖竹汶府和沙拉武里府等东部省份已造成八人死亡。

据泰国商会大学的初步评估，这场持续三天的暴雨可能对全国经济造成123亿泰铢（约4亿6800万新元）的损失，其中曼谷的经济损失约70亿泰铢。

兰实大学经济系学者阿特（Aat Pisanwanich）告诉路透社，洪水造成全国经济损失至少110亿泰铢。“洪灾将拉低第三季经济增速约0.5个百分点，降至1.7%，今年全年的国内生产总值减少0.3个百分点，增速放缓至2.1%。”

缅甸强降雨引发夺命山体滑坡

与泰国相邻的缅甸南部德林达依省自上周五晚起遭遇强降雨，引发山体滑坡。

当地救援组织“人民管理团队”（People’s Administration Team）向法新社证实，山体滑坡掩埋了18栋建筑，包括一座寺庙，目前已寻获八具遗体，另有20至30人失踪。

当地志愿紧急医疗服务组织披露，部分村庄目前只能徒步抵达，救援队发现，已有数百名居民因受灾而流离失所，被迫转移至寺院的避难所。