马来西亚交通部长陆兆福说，他星期一（9月28日）将辞职信提呈首相安华时，安华要求他继续留任。陆兆福则同意留任至前首相纳吉正式居家服刑为止。

换言之，纳吉开始居家服刑前，陆兆福将继续担任交通部长。

据《星洲日报》报道，陆兆福星期二（29日）出席马国海事周活动后告诉记者：“我星期一亲手将辞职信交给首相时，他要我继续留任，他将有所决定。但我认为辞职必须有个明确的时间点，就是纳吉开始居家服刑那天。我的辞呈将在那时生效。”

陆兆福也是希望联盟成员民主行动党秘书长。他说，他与安华讨论时，也说明辞职原因，以及行动党针对纳吉获有条件特赦和居家服刑的立场。

陆兆福透露，安华当时指出，陆兆福因纳吉获准居家服刑而辞职，但纳吉至今尚未开始居家服刑。“所以他（安华）对我说：“在纳吉回家（居家服刑）前，你就继续履行职务。”

陆兆福说，他不知道纳吉何时开始居家服刑。“可能明天就出来，谁知道呢？我也不知道。”

马国元首苏丹依布拉欣本月18日在联邦特赦局会议中，批准有条件特赦纳吉，允许他以居家服刑的方式服完剩余刑期，条件是必须先缴清5000万令吉（约1564万新元）罚款。

民行党中委会隔天开会后，决定由陆兆福辞去交通部长职务来表明民行党的立场。