缅甸西部若开邦皎道镇（Kyauktaw）一个位于河畔的商业中心遭军方空袭，造成50人死亡。遇难者家属星期二（9月29日）在被烧焦的市场周围寻找亲人的遗体。

法新社报道，目击者说，缅甸军方空军星期一（28日）中午时分发动了空袭。这是缅甸内战近期伤亡最惨重的空袭之一。

49岁的翁切正在寻找姐夫的遗体，他认为姐夫在空袭中丧生。他说：“看到我们的人民死去，我感到心碎。”

“平民被无辜杀害，我实在无法忍受看到这一切。我既痛苦又无比愤怒。”

救援人员韦洪翁星期二说：“死亡人数已经上升至50人，另有58人受伤。”他警告，最终死亡人数可能还会增加，因为空袭后发生火灾，一些遗体被烧毁或失踪。

控制当地的少数民族地方武装组织若开军发表声明说，遇难者包括“无辜路人、市场摊贩、购物者和搬运工”。若开军也说，共有50人在袭击中死亡。

遇难者家属聚集在现场认领遗体。部分遗体被薄薄的塑料布覆盖，另一些则被装进胶合板制成的棺木，摆放在一个露天棚亭下。

自缅甸内战于2021年爆发以来，若开邦是局势最严峻的地区之一，与缅甸其他地区大致隔绝。当地市场依靠通往印度的河运贸易路线发展，这条路线已成为当地居民的重要生命线。

联合国数据显示，内战已导致若开邦近50万人流离失所。