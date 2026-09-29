（曼谷综合讯）泰国连续数日暴雨引发的严重水灾影响范围还在扩大，从首都曼谷街头民生到机场航班和工业生产都受波及。尽管政府已加大救灾力度，但经济损失预计还将进一步扩大。

综合路透社、彭博社和泰国《民族报》报道，截至星期二（9月29日），暴雨和洪灾已导致全国至少23人死亡，其中曼谷有四人；全国仍有94万多户、共计超过260万人受灾。

虽然泰国的主要机场在暴雨中仍正常运作，但因洪水导致许多员工无法上班造成人手短缺，泰国航空在曼谷素万那普机场（Suvarnabhumi Airport）的航班安排和行李处理工作受到严重影响。

泰国航空公司首席执行官猜·恩希里（Chai Eamsiri）说，由于运营能力无法维持，过去两天几乎所有的航班都延误。航司取消原定于星期二和星期三（9月29日至30日）起飞的22个国内和国际航班，影响范围涵盖新加坡、印度及欧洲等航线。

为了保障其他航班的正常运营，泰航也从星期二起，将曼谷启程的航班减少约三成，预计会持续三天。此外，泰航仍有约5600件行李滞留在素万那普机场，但预计72小时内处理完毕。

泰旅游部长怒斥泰航领导管理混乱应辞职

尽管泰航已向受影响旅客致歉，公司股价星期二还是一度下跌2.4%。泰国旅游与体育部长素拉沙也公开批评恩希里，指如果没有准备好努力解决行李滞留和航班延误问题，就应该辞职。

素拉沙指，泰航管理混乱，且与其他协助的机构配合不佳，甚至没有为国防部派去协助搬运大件行李的军方人员安排食宿。他警告，这起混乱事件正严重损害泰国的声誉和游客对泰国旅游业的信心，并敦促财政部长召开泰航董事会会议解决此次混乱。

除航空业外，泰国工业生产也受到影响。泰国工业部长瓦拉武说，截至星期二，全国40个府约有1267家企业受到洪灾影响，其中包括52家工厂和1162家中小企业。

泰国政府发言人埃卡波说，当局正密切监视泰国东部工业带上的主要汽车制造中心巴真府（Prachin Buri）和罗勇府（Rayong）。其中，巴真府的水位可能开始消退，而罗勇府则面临着进一步的暴雨以及溢洪道泄洪的压力。

受洪灾影响，本田汽车星期一和星期二暂停了在泰国一家工厂的电单车生产，不过公司预计星期三可以恢复运作。

泰国工业联合会则称，目前大多数工厂仍在运转，零部件运输也基本未受影响，更广泛的汽车行业避免了重大冲击，将能维持今年生产145万辆汽车的目标。

泰内阁批准投入约40亿泰铢救灾重建

在泄洪和赈灾方面，曼谷市长差猜说，当局正努力排出受淹社区的积水，并向受困居民运送物资。他预计，曼谷九成的主要街道可在两天内完成排洪，小路则可能需要一周时间。

泰国首相阿努廷星期二也说，内阁已批准约40亿泰铢（约1.52亿新元）的预算，用于救灾和灾后重建工作。

此外，内阁也批准了“猜纳—巴塞—泰国湾分洪渠项目”，这项为期八年的工程耗资1650亿泰铢，旨在加强泰国中部、曼谷及周边各府的防洪能力。