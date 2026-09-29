缅甸官方《缅甸环球新光报》报道，缅甸政府逮捕了21人，指他们曾向一个与反对派民族团结政府（NUG）有关联的网上筹款平台转账。

官方媒体说，当局已掌握超过2700名涉嫌向“人民革命供给家庭”（People’s Revolution Supply Family，简称PRF）网站提供资金支持者的资料。这个网站由民族团结政府设立。

被捕者居住在缅甸多个镇区，他们将面对法律行动。

报道称，调查仍会继续，与有关筹款活动相关的金融账户将被关闭，账户内资金也将被没收。

自2021年2月军方发动政变、推翻文职政府以来，缅甸一直深陷政治动荡和武装冲突。

民族团结政府是由翁山淑枝所属政党的部分成员和反政变团体组成的平行文职政府。与民族团结政府结盟的人民防卫军以及多个少数民族地方武装组织，目前仍在缅甸各地与军方交战。

政变后，军政府把民族团结政府及其盟友列为“恐怖组织”。

缅甸反对派团体长期以来通过非正式支付渠道、网上筹款、加密货币和发行债券等方式，在军方控制的银行体系之外筹集资金。

海外缅甸社群在支持反对派团体方面发挥重要作用，他们通过海外汇款和其他替代支付渠道提供资金。