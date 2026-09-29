马来西亚星期二（9月29日）开始把数千名缅甸公民送回缅甸，联合国对此表示担忧，并警告当地目前不具备让他们“安全、有尊严和可持续返乡”的条件。

法新社报道，马国星期二开始遣返约1500名缅甸公民，他们是首批马国计划遣返的5000名缅甸公民。马国称，这些被拘留在扣留中心的人已同意“自愿”回国。

联合国难民署发言人索尔特马什在日内瓦告诉记者：“我们对此感到担忧。”

“鉴于缅甸各地武装冲突仍在持续，暴力事件和侵犯人权情况普遍存在，联合国难民署认为，目前的条件并不允许安全、有尊严和可持续的返乡。”

马国首相安华7月宣布，缅甸已同意接收5000名遭受迫害的罗兴亚人。这项遣返行动引起了人权组织的担忧。

缅甸本月较早前在受到联合国和人权组织批评后，承诺让流落海外的本国公民“安全且有尊严地”返回缅甸。

截至星期二，首批启程返回缅甸的人中究竟有多少是罗兴亚人仍不清楚，马国当局也没有公布人数。

根据联合国数据，马国境内约19万名缅甸难民和寻求庇护者中，罗兴亚回教徒约占三分之二。

索尔特马什强调：“根据国际法，任何人都不应被送往一个可能面临迫害、酷刑、严重伤害，或生命、自由与安全受到其他威胁的国家。”