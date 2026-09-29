（河内综合电）越南航空一架波音787-9客机上个月在德国慕尼黑机场起飞时冲出跑道。德国调查当局发布的初步报告显示，客机在起飞滑跑过程中曾两次触发刹车系统，导致飞机加速不足，冲出跑道后，机尾和起落架撞上机场进场灯光系统。

这起事故发生于8月15日，客机原定由慕尼黑飞往越南河内，机上载有271名乘客、12名空服员及四名机师。客机机身在起飞过程中受损，所幸飞机最终安全起飞并返回降落，未造成人员伤亡。

根据德国联邦航空事故调查局的调查报告，飞行数据记录器显示，客机在跑道开始滑行后不久，左侧刹车踏板出现动作，刹车系统随之启动；在接近拉杆起飞前的一刻，系统又记录到第二次刹车动作。

报告说，当时执行起飞的是坐在左侧驾驶座的64岁机长，他拥有超过2万7000小时飞行经验；右座为副机长。

两次刹车导致客机在滑行中途失去加速力，速度停留在约168节（相当于每小时311公里）左右，长达18秒。

由于跑道剩余长度不足以安全中止起飞，副机长紧急接过控制权并加大发动机推力。客机最终在低于预定计算速度的情况下抬轮，并在越过跑道末端后从草地上升空，机尾和主起落架撞毁机场进场灯光系统，机体严重受损。

客机升空后，机长重新接管控制权。客机随后在空中倾倒燃油减轻重量，并在起飞约两小时后安全折返慕尼黑。

调查人员已扣留刹车零件与系统部件进行检验，但尚未判定刹车动作是人为操作还是机械故障。

德国当局强调，针对这起事故的调查仍在进行中，尚作做出最终结论。航空专家称，航空事故通常由多种因素共同导致，完整调查可能至少需要一年时间才能完成。