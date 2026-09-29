（河内综合电）越南公安部近日逮捕了三名涉嫌从事恐怖主义活动的男子，其中包括一名持挪威护照的男子和一名持澳大利亚护照的越裔男子。

路透社引述越南公安部周一（9月29日）发表的声明报道，被逮捕的三名男子分别为阮德顺（Nguyen Duc Thuan）、胡范协辉（Ho Pham Hiep Huy）和蔡公长山（Thai Cong Truong Son）。

声明说，三人于9月18日企图从柬埔寨非法越境进入越南时被捕，他们坦承是总部位于美国的亲民主团体越新党（Viet Tan）成员。这一团体已被越南政府列为恐怖组织。

越南当局称，这三人非法入境越南企图从事恐怖与破坏活动，同时涉嫌伪造印章与文件。阮德顺使用两张假公民身份证，并持有一本挪威护照，胡范协辉则携带一本澳洲护照。

越新党发表声明强烈谴责越南当局的举动，并指称阮德顺与胡范协辉是在柬埔寨南部靠近越南边界的区域失踪，实际上是在柬埔寨境内遭绑架和强行押回越南，两人根本就没有打算入境越南。越新党并未确认蔡公长山为其成员。

越新党批评越南当局捏造罪名以掩盖跨国镇压行径，并呼吁挪威和澳洲政府以及国际人权组织向河内施压，要求立即无条件释放被捕人员。

澳洲总理阿尔巴尼斯在阿德莱德受访时说，澳洲政府向胡范协辉及家人提供领事协助。柬埔寨政府发言人称对此事一无所知。