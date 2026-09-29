（芙蓉综合讯）马来西亚巫统主席阿末扎希授权森美兰州务大臣依斯迈拉欣解决森州宪政危机后，依斯迈拉欣星期二（9月29日）上午前往觐见森州最高统治者（又称严端）慕力兹。双方进行长达约三小时的闭门会谈后仍未达致共识，显示双方立场僵持不下，森州宪政危机仍未有突破。

据《星洲日报》报道，除了依斯迈拉欣，支持慕力兹的林茂酋长哈山阿都哈密、双溪乌绒酋长莫哈末法里斯、森州总警长阿扎菲尼以及州秘书莫哈末扎菲尔也到芙蓉行宫参与觐见。

副首相阿末扎希星期天（27日）在记者会上透露，他已指示依斯迈拉欣觐见慕力兹，并会见四大酋长及森州传统习俗体系相关人士，商讨打破僵局的方案。

消息人士透露，依斯迈拉欣星期一（28日）与10名遭慕力兹革职的前行政议员开会后，决定隔天觐见慕力兹。慕力兹接获消息后，迅速召集州秘书莫哈末扎菲尔及森州法律顾问慕扎玛入宫商讨对策。

消息人士说，这场会面的核心议题围绕行政议会（即州内阁）重组方案。

外界一度盛传依斯迈拉欣可能遭撤换，但消息人士指出，慕力兹目前倾向保留依斯迈拉欣的大臣之位，但坚持革除10名行政议员。

消息人士提醒，被革职的行政议员大部分是党内资深领袖，因此即便重组行政议会，也极难平息巫统内部各派系的不满。依斯迈拉欣与慕力兹会谈的重点，正是尝试谈出一套彼此都能妥协的折中重组方案。

不过，打破僵局的希望在三小时的会谈后破灭。林茂酋长哈山阿都哈密参与觐见约三小时后乘车离开行宫时，向在场记者简短透露：“尚未解决。”

森州总警长阿扎菲尼过后在记者会上说，会谈属于闭门性质，因此不便向记者透露会谈内容。

被问及慕力兹是否在会中就州内安全事务下达指示时，阿扎菲尼回应说，无论是来自严端的指示或民众的投报，只要关乎森州的安全，警方都会恪尽职责地处理。