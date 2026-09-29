国曼谷暴雨引发内涝，导致餐饮业面临严重的资金流动性压力。业者说，交通受阻令食客减少，加上供应链受阻推高食材价格，部分餐厅营收跌幅高达80%。

泰国《经济基础报》（Thansettakij）报道，虽然许多餐厅并未遭洪水淹没，但顾客出行、员工通勤、食材配送以及第三方外卖服务几乎都陷入停滞。

泰国餐饮业者俱乐部主席索拉帖警告，中小企业经营者正面对严重财务压力。尽管销售额骤降，员工薪资、租金和水电费等固定营运成本仍须支付。

“这次洪灾与以往不同，曼谷市中心多个商业区都被淹。即使餐厅本身没有进水，顾客也根本无法出门前来用餐。”

他说，大型餐饮业者尚能承受一周左右的生意低迷，但如果洪灾持续两周，小型餐厅就可能陷入严重的资金危机。

如果影响持续一个月，餐饮业可能出现暂时停业、员工放无薪假和裁员。

为了应对危机，曼谷餐饮业者正紧急采取措施，包括大幅减少易腐食材的采购量，以免造成浪费，并调整营业时间。

许多餐厅已改为中午开门，并在傍晚6时前结束营业，因为晚间堂食客流大幅减少。

外卖渠道也未能提供多少缓冲。持续降雨和道路积水令许多外卖骑士无法上路，导致线上订单无人配送，餐点只能滞留在店内柜台。

供应链中断进一步加剧餐饮业压力。降雨、高水位和排水问题影响农产品批发市场及运输路线，芥兰、黄瓜和长豆等常用蔬菜的批发价格已经翻倍。

索拉帖说：“业者必须同时监控库存、员工人数和现金储备，以评估自己是否还能再承担两周或一个月的固定开支。”

他呼吁政府部门提前提供气象数据，帮助企业做好准备，同时为受影响业者提供财务援助，并在洪水退去后持续监测食品批发价格，以免餐饮业出现长期通胀压力。