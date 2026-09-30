（河内法新电）越南领导人罕见地承认，公众对政府推出的河内百年发展计划存在异议，超过25%的人表示反对，特别是影响住宅和历史街区的部分。

越南政府今年5月批准了《河内首都总体规划（百年愿景）》，并于9月份对此展开公众咨询。

这项规划包括拆除数千户房屋，建造豪华住宅群、公园，以及在著名的还剑湖附近建造一座备受争议的现代拱门。

据官媒报道，越南国家主席苏林9月27日公布了咨询结果。他说，人们几乎一致（92%）支持湖泊项目，另有71.8%的人支持红河计划。换言之，有超过四分之一的人不支持发展红河周边地区的计划。

苏林对河内居民说：“虽然大多数市民意见一致，但在一些具体问题上仍有不同意见……对于有长远影响的计划来说，这是正常的，甚至是必要的。”

他敦促河内当局与公众展开更多对话，并强调不能为了追求速度而牺牲质量或社会共识。

美国俄勒冈大学越南问题专家武祥说，当局公布这些数字很罕见。这类调查结果通常只向官员公布，不会对外公开。

公众反对建“凯旋门”和高档住宅

河内当局计划在还剑湖边兴建新的拱门，被称为“凯旋门”。还剑湖是河内市中心著名景点，四周分是林荫街道、法式建筑和传统寺庙。然而，在湖畔竖立一座高耸的现代主义风格拱门，并悬挂一面巨大国旗的计划，令不少居民震惊。

居民陈氏生在脸书说，拟建的拱门看起来“像断头台或绞刑架”，获得数千个点赞。

在红河的另一侧，当局计划耗资300亿美元（约386亿新元）打造一个由高档住宅区和公园组成的综合体超级开发项目，面积达1万1000公顷，而现有的约25万居民将因此需要搬迁。

不少居民对此计划既愤怒又难过。只透露名字为江的女居民说：“我们社区的居民百分之百反……如果失去所拥有的土地，我们未来怎么办。”

另一名要求匿名的居民认为，针对红河计划的71.8%支持率，是低估了当地人的反对程度，并称之所以有这个支持率，是因为住在远离开发区的河内居民也参与了公众咨询。

武祥认同这一点。他说：“如果调查由独立机构进行，那真正持批评和反对意见的人，很可能远高于苏林公布的数字。”

这也促使许多居民担心他们的声音会被忽视。江说：“如果他们（政府）想做，他们就会做，不管民众有什么意见。”