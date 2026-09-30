印度尼西亚当局星期三拆除雅加达郊外监狱内的豪华“别墅”。这些建筑据称被部分囚犯使用，并配有游泳池、健身房等设施。

法新社星期三（9月30日）报道，印尼执法人员突击搜查监狱，清空数间别墅内的家具、威士忌以及至少一台大屏幕电视，随后出动挖掘机拆毁其中10个单元。

印尼监察专员办公室上周称，检查发现，首都以南茂物芝比农男子监狱内有一片装修奢华的公寓群，由囚犯居住。

据称，囚犯为这些配有沙发、大床、电视、冰箱甚至餐桌的住所支付租金。

监察专员办公室在一次突击检查后发布的照片显示，其中一个被检查组称为“别墅”的单元，冰箱内有啤酒、威士忌和其他酒类。

一扇未上锁的出大门将这些单元周围的院子与一片竹林相连，使囚犯能够随意进出。

监察专员办公室官员沙弗丽达说，监狱内还设有“豪车停车区”、游泳池和健身房。此外，供囚犯使用的高尔夫模拟器也正在建设中。

沙弗丽达上周四（24日）在记者会上说：“我们发现，这些场所由囚犯占用。”

“因此，我们强烈怀疑芝比农惩教机构为部分囚犯提供了特殊设施。”

这所监狱关押了1800多名囚犯，人数远超容量。这些囚犯因各类罪行被拘押，包括暴力犯罪以及腐败等白领犯罪。

惩教总局监察长鲁迪·塞蒂亚万告诉记者，建造这些设施的资金“并非来自国家预算……也没有获得许可”。监察长说，迄今已有52名囚犯接受问询。

“部分（囚犯）曾居住在这些建筑内……我们已获得有关谁曾住在里面的信息，并将跟进调查是谁允许这种情况发生。”

监狱工作人员星期三将这些住宅单元内的沙发、冰箱、咖啡桌、床铺及其他奢华配置清空，随后拆除10座被官员称为“非法”建筑。

惩教总局称，将于下周向议会报告初步调查结果。监狱负责人及另外四名高级官员已被停职。