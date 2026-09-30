（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州联合执政党巫统说，希望联盟主导的上届森州政府无视州习俗，导致目前的宪政危机；希盟反指巫统及国民阵线违反森州最高统治者慕力兹的谕令，才造成各方相持不下的局面。

《东方日报》报道，巫统森州宣传主任莫哈末苏菲安马拉兹星期三（9月30日）发文告说，森州最高统治者（又称严端）慕力兹牵头的司法与酋长理事会在今年4月17日的会议，罢免了双溪乌绒原任酋长。当时与会的四大酋长及淡边东姑勿刹都立即提出异议。

莫哈末苏菲安也是神安池区州议员。他说，当时执政森州的希盟政府没有及时公开如此关键的会议记录，以致爆发后来的宫廷风波与宪政危机。换言之，森州目前的宪政僵局是希盟当时处理不当所致。

他还说，前森州大臣阿米努丁处理州内制度与行政危机时表现失当，是导致当时支持州政府的森州巫统对阿米努丁失去信心的主因。而现任国阵主导的森州政府处理的，是前任希盟政府留下的烂摊子，因此，各方在指责现任政府前，须先了解危机的始作俑者究竟是谁。

阿米努丁随即在脸书反驳森州巫统的说法。他说，这场危机延烧至今，是因为巫统籍的现任大臣依斯迈拉欣违反慕力兹的谕令。

阿米努丁也是森州人民公正党主席。他强调，森州公正党对此事的立场始终如一，即坚定效忠和支持慕力兹，并严格遵从《森州宪法》规定王室机构的地位与职权。

他说，目前森州行政议员地位混淆，导致许多须由州政府审批的重大事务面临延误，这将影响招商引资、发展规划、土地批准与转让，以及各类政府工程。

他警告，这场危机若不尽快解决，造成的严重后果最终须由全体森州子民承担。