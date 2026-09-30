（曼谷综合讯）连续多日降雨使泰国包括首都曼谷在内的多地遭遇严重水灾，首相阿努廷因政府应对措施不足和救援迟缓，遭到公众和舆论批评，指政府未吸取去年合艾大水灾的教训。

综合《曼谷邮报》和《民族报》报道，阿努廷星期一（9月28日）晚上第二次视察曼谷东部邦甲比（Bang Kapi）时，遭到灾民大声指责。

当地居民抱怨，深达成人胸口的积水阻断他们居住的公寓大楼通道，导致他们面临断粮缺水，并苦等数晚救援队才姗姗来迟。

此外，阿努廷星期二（29日）夜间视察塞迈区（Sai Mai）时，被拍到向民众发放现金，被指试图收买人心。阿努廷次日（30日）回应称，当时官方赈灾物资包已派完，他为解灾民的燃眉之急才临时起意自掏腰包分发现金，并不求政治回报。

除了救援迟缓，泰国当局过去几周反复称预期的降雨量可控，但事实并非如此，也削弱了公众对政府的信任，并暴露尽管在去年合艾水灾后有了巨额预算，但中央政府和地方当局的防灾准备仍严重不足。

泰国农业大学水资源工程系讲师希唐分析说，虽然当局根据去年底合艾洪灾制定了防灾预案，但可能因缺少关键信息导致误判，低估了这次曼谷水灾的形势。

时隔15年重启国家减灾防灾指挥中心

另一方面，也是内政部长的阿努廷星期三召开国家防灾减灾指挥中心会议，协调全国的抗洪救灾工作，并宣布之后每天早上开会，评估实时数据并监控全国的灾情发展，确保各机构之间无缝整合。

这是自2011年泰国发生严重洪灾以来，政府首次召开这个会议，多位关键部长、官员及安全部门和军方指挥官都出席了会议。

阿努廷在会上提醒官员，对于公众的不满应保持耐心；对面临困境的灾民予以理解，并虚心接受批评。

截至星期三，水灾已造成泰国全国40人死亡，数百万人受灾。尽管水势在慢慢消退，但曼谷50个区中，仍有29个被列为洪水灾区。