（布城综合讯）马来西亚政府星期二遣返1476名缅甸难民后，接下来将再安排3542人返回缅甸。马国计划今年内遣返这两批总共5018名缅甸难民。

据《东方日报》报道，团结政府发言人法米星期三（9月30日）在每周内阁会议后的例行记者会上说，第二阶段自愿遣返计划的3542人已获得缅甸政府同意，具体日期将等首批难民遣返工作完成后，由缅甸政府通知马国。

法米也是通讯部长。他透露，首相安华近期将与缅甸领导人展开磋商，以推动遣返更多缅甸难民。

遣返缅甸难民的行动由马国内政部牵头。当局星期二（29日）从全马14个移民局扣留营，将1476名缅甸人用巴士载到霹雳州红土坎海军基地，然后登上三艘缅甸海军船舰回国。

缅甸政府星期二（9月29日）安排三艘军舰到马国霹雳红土坎海军基地载送公民回国。（马新社）

马国内政部过后发文告说，截至8月15日，当局已在全马移民局扣留营针对1万零388名缅甸难民进行身份确认及安全背景审核。

马国并非《1951年难民地位公约》缔约国，但却是东南亚最大的难民收容国。

根据联合国难民署数据，马国已接纳超过21万5000名难民及寻求庇护者，而马国内政部统计，其中95%难民是缅甸人。

这些难民之中，超过12万6000人是已向难民署登记的罗兴亚人。不过，马国政府估计，若加上非法入境和未向难民署登记者，马国境内约有20万罗兴亚人。

由于马国政府没有提供具体数据，因此无法得知遣返缅甸难民计划中有多少罗兴亚人。

马国的遣返行动引起联合国关注。联合国在官网发布消息，联合国秘书长发言人杜加里克星期二说：“秘书长强烈敦促马来西亚政府停止遣返，不要再将人员送回缅甸，因为缅甸武装冲突仍在持续，暴力事件也十分普遍。”

联合国难民署发言人萨尔特马什同一天在瑞士日内瓦告诉记者：“联合国难民署坚持认为，（缅甸）目前并不具备安全、有尊严且持续遣返的条件。”