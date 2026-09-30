马来西亚柔佛麻坡一名12岁男童疑受网络暴力内容影响，把疑似爆竹的爆炸物带到学校并引爆，导致自己受伤。事件引起校方恐慌，男童送院治疗后被警方逮捕。

据《星洲日报》报道，麻坡警区主任拉益慕克里兹星期三发文告说，事件是星期二（29日）上午约11时，发生在麻坡地区的一所小学。

校方事发后立即指示全体学生前往安全地点集合，并报警处理。涉案学生则被送往医院治疗，并进行初步精神状况评估。

麻坡警区总部接获投报后，派出拆弹小组前往现场检查。柔佛州警察总部也派员到场搜证，但并未在现场及周围发现其他爆炸物。

警方已逮捕涉案学生，并在搜查案发现场及其住家，充公多件与案件有关的物品。

拉益慕克里兹说：“警方初步调查发现，这名学生相信受到社媒及网络的暴力内容影响。”目前已有六名证人配合调查并录取口供，警方正积极确认其他证人，并将传召他们助查。

拉益慕克里兹指出，警方星期三将涉案学生带往麻坡推事庭，并获准延扣四天直到10月3日以协助调查。

警方呼吁公众，尤其是父母及监护人，密切关注孩子在社媒及互联网接触的内容与活动，若发现孩子行为可疑或涉及危险物品，应立即通报当局。

警方提醒，此案涉及未成年者且仍在调查中，因此公众切勿传播涉案学生的照片、视频、身份及个人资料。

警方援引刑事法典的蓄意纵火条文、1957年爆炸物法令的引爆或使用爆炸物危及生命或产权条文，以及非法制造、拥有、收藏或控制爆炸物（包括未经批准的烟花和爆竹）条文调查此案。

蓄意纵火罪成，最高可判20年监禁及罚款。非法引爆和持有爆炸物一旦罪名成立，将各面对最长七年监禁、罚款最高1万令吉（约3100新元）或两者兼施。