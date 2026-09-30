马来西亚霹雳州江沙一名15岁少年星期三（9月30日）被控谋杀49岁智障母亲。法庭认为少年无法理解控状，因此谕令将他送往乌鲁近打精神病院接受评估。

据《东方日报》报道，少年案发时年仅15岁，除了患有自闭症，也被列为智障者。

控状指，被告本月23日下午约2时10分，在江沙甘榜仄加地一所民宅作出导致母亲诺艾农奥马死亡的行为，涉及“不属于谋杀罪的非法致死行为”，抵触刑事法典相关条文。一旦罪成，可被判最高30年监禁及罚款。

少年星期三在江沙推事庭面控时，由通译员向他宣读控状。推事阿兹琳洁蒂随后询问被告是否明白控状，也询问他一些基本问题，包括是否吃过早餐、吃了什么，以及由谁陪同到法庭。

阿兹琳洁蒂说，被告有精神健康纪录，因此法庭不会记录他的答辩，并谕令将他送往乌鲁近打精神病院接受检查。此案由副检察司努米尔扎代表控方提控，被告没有律师代表。

据报道，49岁的智障女子诺艾农奥马被发现死在住家客厅，当时俯卧在地并失去意识，脚部有大量血迹。死者与44岁丈夫及三名同为智障者的孩子同住。警方随后扣留死者丈夫及15岁儿子协助调查。

据了解，死者丈夫的七天延扣期限星期二（29日）届满，他星期三陪儿子出庭后获警方释放，并将成为控方证人。当局也将死者另外两名孩子安置在社会福利局的照护机构。

江沙警区主任希山之前透露，法医解剖报告显示，死者是因为右股动脉遭到锐器造成的创伤，引发大量出血身亡。