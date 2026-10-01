尽管东南亚民众高度关注气候变化带来的影响，并普遍支持绿色能源转型，但受中东冲突引发的能源冲击和高通货膨胀影响，失业和经济衰退已成为区域民众最迫切关注的问题。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院与新加坡科技设计大学李光耀创新城市中心星期四（10月1日）联合发布的《2026年东南亚气候展望调查》报告显示，在亚细安11个成员国的3706名受访者当中，多达55.3%将“失业与经济衰退”列为最关注的挑战，“气候变化与更极端天气事件”则以53.6％居第二，两者相差仅1.7个百分点。

这显示，与长期的气候风险相比，东南亚民众目前更关注眼前的经济生计。其中，超过六成的印度尼西亚和文莱受访者将“失业与经济衰退”视为首要风险。

报告指出，2月底爆发的美国和伊朗冲突不仅给全球经济带来冲击，也导致化肥和燃料供应持续短缺。农业生产成本上升可能进一步推高食品价格，最终转嫁给消费者，形成沉重的生活费压力。

东南亚面临的三大挑战

调查显示，27.1%的受访者认为“食品价格上涨”是导致东南亚粮食不安全的最主要原因。新加坡（44％）、泰国（37.3％）和菲律宾（37.2％）等主要粮食进口国对粮价波动的担忧尤其明显。

相比之下，“极端天气”（15.1％）和“战争与政治动荡”（12％）分别排在粮食不安全原因的第二和第三位。

在能源转型课题上，44.6%的东南亚受访者最担心转型会导致“能源价格上涨和生活费上升”；对“能源短缺”的担忧则从2024年上一轮调查的20.3％，陡增至26.1％，排在第二位。

这反映出持续的美伊冲突及霍尔木兹海峡航运受阻所引发的能源冲击，加剧民众对能源供应的担忧。

在这背景下，仅有约四成受访者支持政府削减燃油补贴，反对削减补贴的比率则从2024年的11.9％大幅上升至17.9％。在反对削减补贴的受访者中，近半数（48.4%）认为此举会直接推高能源和食品价格，另有29.9％担心这会加剧贫困和社会不平等。

对于越来越普遍的全国碳税制度，区域内有62.0%受访者表示支持，但这一比率比2024年上一轮调查的70.4%滑落8.4个百分点。越南（83.0%）、印尼（72.8%）和泰国（68.3%）是受访者最支持碳税的首三个国家。

作为东南亚第一个制定碳税制度的国家，新加坡的受访者对碳税表现出相对较高的不确定性：虽然有64.3％支持，但反对的比率也高达27.3％，位居区域第二，仅次于文莱（44.9%）；另有8.4％表示不知道什么是碳税。这显示政策的实施和公众沟通并不一定能带来更高的接受度。

此外，支持征收碳税并不意味着消费者愿意承担由此产生的成本。由于企业可能将部分碳税成本转嫁给消费者，进一步推高能源、食品和服务价格，因此仅有26.5%的新加坡受访者表示“非常愿意”承担由此产生的额外成本，65.1%表示“有些愿意”，8.4%则“勉强愿意”。

新加坡自2019年起向每年碳排放量超过2万5000公吨的企业征收每公吨25新元碳税，并计划在2030年进一步调高到每公吨50元至80元。

印尼在2022年对煤炭发电厂征收碳税。文莱、泰国、马来西亚、柬埔寨和越南则处于草拟和推动落实碳税政策的不同阶段。

这项调查在今年6月8日至7月13日进行，共收集3706名受访者的意见，受访人数比2024年上一轮调查增加超过25％，并首次纳入去年刚加入亚细安的东帝汶。