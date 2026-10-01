据《东方日报》报道，马哈迪星期三（9月30日）还在国家心脏中心接受观察，星期四上午约11时仍按回教习俗来到布城第20区回教公墓爱妻墓前，在家人陪同下悼念亡妻。

马哈迪为亡妻新冢浇水撒花，过程中数度落泪，不停地用纸巾拭泪。马哈迪在短暂逗留后，便乘坐专车离去。

根据回教礼俗，亡者入土为安三日后，家属会到墓前浇水，让干燥的土壤紧实凝固以保持新冢完整。撒花，则是为了赞念真主和悼念亡者。

马哈迪现年101岁，比夫人西蒂哈斯玛年长一岁。两人1956年8月5日结婚，携手走过70载，育有七名子女。西蒂哈斯玛星期一上午在国家心脏中心逝世，享寿100岁；遗体同日送往布城国家墓园第20区安葬。

马哈迪因悲痛欲绝压力过大，星期二（29日）送入吉隆坡的国家心脏中心接受观察。

马哈迪曾因心脏问题接受搭桥手术，随着年事渐高，近年健康状况欠佳。他最近一次入院是今年1月6日，因在家中不慎跌倒，送入吉隆坡国家心脏中心，检查后发现右侧髋部骨折。

马哈迪过去几年多次因心肺问题进出国家心脏中心。他去年7月参加百岁诞辰庆祝会后，也因疲劳过度送入国家心脏中心，但在当天便出院。