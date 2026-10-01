印度尼西亚总统普拉博沃在内阁改组中任命阿尔马纳塔为新外交部长，接替苏吉奥诺。这是他不到三周内第二次更换内阁要职人选。

路透社星期四（10月1日）报道，普拉博沃在内阁改组中任命外交部前常驻联合国代表阿尔马纳塔（Arrmanatha Nasir）为外交部长，卸任的苏吉奥诺则被任命为人类发展部长。纳西尔此前担任苏吉奥诺的副手。

普拉博沃9月14日解除财政部长普尔巴亚的职务，由副手苏瓦哈希接任。投资者对这一举措表示欢迎，认为在数月政策制定充满不确定性后，此举可能有助于恢复对这个经济规模达1.5万亿美元的二十国集团成员国的信心。

分析人士认为，随着普拉博沃在外交政策上发挥更为主导的作用，苏吉奥诺领导的外交部被边缘化。

苏吉奥诺行事低调，极少公开露面。他并非外交官，来自普拉博沃所属的大印尼运动党。官方通讯社安塔拉曾形容苏吉奥诺为普拉博沃“意识形态之子”，并称他是普拉博沃最信任的助手之一。

苏吉奥诺负责推动了一些备受瞩目的外交政策进程，包括印尼加入金砖国家机制，以及美国总统特朗普的加沙和平委员会。