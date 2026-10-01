（吉隆坡综合讯）马来西亚《2025年国会服务法令》及联邦宪法相关修正案星期四正式生效，让国会时隔34年再次恢复自主权。

《星洲日报》报道，负责法律与体制改革的首相署部长阿莎丽娜星期四（10月1日）发文告说，这项法令的生效是昌明政府体制改革议程的重要成果之一，也是马国国会历史性的时刻。

她说：“国会服务法通过设立专属的国会服务体系，恢复国会的自主权，让国会在行政、人力资源及事务管理方面拥有更大的独立性和效率。”

马国之前曾有《1963年国会服务法令》，它是确立马国三权分立宪政架构的重要法令。它授权国会自行聘用职员及决定行政运作，也能自行拟定预算。这让国会这个立法机构，能独立于行政机构及司法机构。

然而，在国民阵线执政时期，时任首相马哈迪于1992年通过修宪废除这项法令，改由一名首相署部长掌管国会行政事务，首相署公共服务局掌管国会职员的任免，以及财政部掌控国会预算，导致国会由行政部门控制。

马哈迪后来于2018年领导希望联盟上台，第二次出任首相后，政府曾计划恢复国会服务法令。不过，希盟政府2020年2月因“喜来登事件”倒台，有关法令的推进也因此停顿。

现任首相安华2022年11月上台后，国会下议院几经波折，才在2025年3月5日三读通过《2025年国会服务法令》。国家元首苏丹依布拉欣同年7月9日御准，并于7月18日正式颁布这项法令。