（曼谷综合电）德国晶片巨头英飞凌科技公司斥资480亿泰铢（约18亿2800万新元）在泰国新设的半导体制造基地正式启用，助力泰国打造更先进的本土晶片产业，也彰显泰国在东南亚半导体供应链中的巨大发展潜力。

英飞凌（Infineon）首席运营官戈尔斯基星期三（9月30日）在简报会上说，新工厂是半导体后端制造基地，负责晶片加工、封装及测试成品，初始投资超过1亿欧元（约1亿4500万新元），预计能协助公司扩大产能及分散供应风险。

新工厂位于泰国北榄府邦波县（Bang Bo），整个园区面积为20万平方米，第一期工厂的洁净室面积达3万平方米，未来可扩至15万平方米，为初期规模的五倍。

《民族报》报道，泰国首相阿努廷星期四（10月1日）为英飞凌的新工厂主持开幕剪彩仪式。他致辞时说，泰国正加紧努力成为区域半导体中心，将重大外国投资与发展国内技术、熟练工人和更完整的晶片供应链等长期战略结合起来。

他说：“半导体生态系统是深度互联的，泰国正加紧在全球供应链中发挥越来越重要的作用。泰国的国家半导体战略为建立具竞争力和弹性的晶片产业设定了明确方向。”

泰国副首相兼财政部长埃尼提也出席了开幕仪式。他说，英飞凌的投资有助于巩固人工智能（AI）、电动车、清洁能源、数据中心和工业自动化所须的半导体能力。“我们的目标是将这种规模的投资转化为技术转让、高技能工作岗位和更强大的本地供应链，建立一个为泰国人民、企业和行业创造持久机会的生态系统。”

目前，泰国政府正大力发展半导体领域，推动国家成为AI供应链的关键组成部分。政府9月下旬批准了首个国家半导体与先进电子产业战略，目标是在首五年内吸引至少5000亿泰铢的投资，并在2050年达到2.5万亿泰铢，从而将泰国打造成为东南亚领先的半导体和高科技电子产业中心。

这项国家计划分三阶段，即2030年、2040年和2050年实施。据介绍，泰国将发展完整的半导体产业链，涵盖设计、上游生产、组装和高级测试，并与高科技电子产业相衔接。

除了利用财政激励措施吸引新投资外，当局还计划到2030年，为半导体行业培养超过8万5000名熟练技术工人，以及超过1700名研究人员。