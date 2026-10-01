（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州务大臣依斯迈拉欣已觐见森州最高统治者慕力兹，据称两人闭门会谈三小时后，因未能达成共识导致谈判破裂。

《星洲日报》星期四（10月1日）引述消息人士报道，两人是在星期二（9月29日）会面，而谈不拢的主要原因是依斯迈拉欣不肯承认慕力兹是合法的森州最高统治者（又称严端），也拒绝慕力兹提出由国民阵线与希望联盟合组森州政府的方案。

据报道，慕力兹早前多次希望与依斯迈拉欣会面，但后者没有答应。直至国阵及巫统主席阿末扎希星期天（9月27日）指示依斯迈拉欣觐见严端和四大酋长后，依斯迈拉欣才入宫觐见慕力兹。



消息人士透露，在当天的谈判中，慕力兹要求依斯迈拉欣签署文件，承认他是合法严端，以及承认新任双溪乌绒酋长莫哈末法里斯及林茂酋长哈山阿都哈密的合法地位，但依斯迈拉欣婉拒。



消息人士说，双方还针对慕力兹革除10名森州行政议员的事僵持不下。慕力兹向依斯迈拉欣建议，如果无法提呈新的行政议员名单，可考虑吸纳森州希盟州议员组成团结政府，同样遭到依斯迈拉欣拒绝。



消息人士还说，有人建议慕力兹只撤换数名行政议员以示警告，不必一次过撤掉全部10人，但慕力兹坚持全部撤职，导致目前的森州行政议会陷入“旧班底不能回，新班底出不来”的尴尬局面。

此外，也是马国副首相的阿末扎希星期天与森州所有国阵与国民联盟州议员举行特别会议后，星期三（9月30日）再次召集这些州议员在吉隆坡的巫统总部开会。

不过，巫统森州主席加拉鲁丁当晚在会议结束后告诉记者，会议并未讨论森州宪政危机。他说，阿末扎希只是促请州议员继续履行职责，强化在各自选区的力量。