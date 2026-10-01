柬埔寨政府决定将纺织、制衣、制鞋、旅行用品及箱包行业工人的2027年最低月薪调高至212美元（约275新元）。

《高棉时报》星期四（10月1日）报道，首相洪马内在国家最低工资委员会通过的210美元方案的基础上，额外增加2美元，以减轻工人的生活负担。

除调高基本工资外，当局也将原定于2026年3月到期的每月2.50美元交通与住宿临时津贴延长发放至2027年。

在算入每月10美元的全勤津贴、7美元的交通与住宿津贴，以及加班餐费等强制性福利后，工人2027年的实际月收入在未计入工龄补贴前，至少可达231.50美元。视工龄而定，整体月收入将介于231.50美元至242.50美元之间。

劳工与职业培训部长兴苏尔在会后向媒体透露，国家最低工资委员会先前经过17轮谈判，并在无记名投票中以51票中的47票赞成，通过将月薪维持在210美元的方案。不过，洪马内在审阅委员会提呈的报告后，决定再追加2美元。

不过，工会方面对加薪幅度表示失望。柬埔寨工会联盟主席杨索丰指出，通胀以及上涨的租金和公用事业费用令工人面临巨大压力，增加2美元不足以应对日益上升的生活成本。

杨索丰说：“工人需要每月250美元至300美元的工资，才能更好地应付支出。”她驳斥工资上涨会导致外资流失的顾虑，并指出邻国越南的劳工总成本与柬埔寨接近，生产力和劳动力素质才是吸引投资的关键。

纺织与制衣业是柬埔寨的经济支柱，也是当地最大的外汇来源之一。为配合柬埔寨准备在2029年脱离最不发达国家（LDC）行列，雇主代表也呼吁政府提供税务优惠及水电费补贴，以协助中上游产业应对更严格的原产地规则并降低营运成本。