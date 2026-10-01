（曼谷综合讯）泰国主要反对党人民党党魁那他蓬批评政府失职，在应对洪灾危机方面不仅预警过晚，且缺乏效率。

《曼谷邮报》报道，那他蓬星期四（10月1日）说，泰国已从过去的经历中吸取教训，也积累了丰富知识，从事先预警，到应急响应和灾后恢复，灾害管理框架已十分明确，但显然政府没有高效指挥与管理。

他也批评首相阿努廷访问灾区时亲自向灾民派发现金的行为，强调救灾物资应直接、公平、平等地分配。

那他蓬说：“我们不希望看到政府高层以那种方式发放援助。我们需要一个行之有效的社会与体制，让每个人都能平等受益，不必依赖高层人物援助。”

与此同时，饱受抨击的还有泰国航空公司（简称泰航）。受严重洪灾影响，泰航宣布在10月1日至6日期间暂停曼谷素万那普机场航站楼的进出港货运业务。

泰国前首相川吕沛说，这一举措会严重损害泰国的声誉、信誉及国际物流系统。

川吕沛星期三（9月30日）在国会就水资源管理和洪灾救援措施的紧急辩论中说，泰航的处理方式凸显出，遭洪水“淹没”的不是素万那普机场或廊曼机场，而是这家国家航空公司。

他说，暂停素万那普机场航站楼进出港货运业务的决定是试图回避，而非直面问题。他指责泰航此举缺乏责任感。

他补充说，尽管泰航已不再完全归国家所有，但财政部仍是最大股东。因此，政府有必要与泰航管理层商讨此事，以免泰国形象和声誉遭受进一步损害。

泰国副首相兼商务部长素帕吉也希望泰航尽快解决航空货运中断的问题。她说，停运七天时间过长，可能影响易腐农产品的出口。

泰国9月底连续数日的暴雨引发严重水灾，其中，首都曼谷9月25日骤降接近整个9月的雨量，造成超过70万名居民受灾，全城陷入瘫痪。

《民族报》报道，根据泰国防灾减灾厅统计，截至10月1日，泰国30个府及曼谷仍处于洪灾之中，共计超过117万户家庭受灾，灾民人数超过335万人。