越南正加快应对人口老龄化趋势，政府宣布将彻底转变对待老年人的传统思维，从单纯的“基本照护与受益者”转向“提供全面综合照护，并将他们视为国家发展的重要资源”。

越南通讯社星期四（10月1日）报道，越南副总理范氏青茶星期三在海防市举行的“越南老年人行动月”启动仪式上表示，人口老龄化已是不可避免的趋势，将对社会经济产生深远影响，国家和社会必须以长远眼光做好准备。

范氏青茶强调，对待老龄群体的态度必须发生根本性转变。她说：“我们要从仅将老年人视为受益者，转向承认他们是国家发展的重要资源；从单纯的保护与照护，转向将照护与发挥老年人作用有机结合。”

根据越南今年行动月“在人口老龄化背景下，社区携手为老年人提供综合照护”的主题，范氏青茶要求卫生部门及各地方政府将免费体检和健康筛查列为当前工作的核心任务。政府也将推动“银发经济”发展，创造条件让老年人接触科技、缩小数码鸿沟，并鼓励他们继续工作和分享经验。

越南老年人协会主席阮青平在同一场合指出，老龄化对社会保障构成严峻挑战，国家与地方层面应及时出台政策，发展涵盖医疗保健、老年产品及服务的银发产业。

作为试点与示范城市，海防市委书记黎玉珠透露，该市目前有超过71万3000名老年人，约占全市人口的15%。海防市近年来已将困难老年人的每月社会养老金提高至70万越南盾（约36新元），并为60岁至未满75岁人群全额承担医疗保险费，祝寿礼金也提高至最高300万越南盾。

据越南官方数据，老龄工作已被提升至国家社会经济与人类发展的总体战略层面。当局也呼吁社会各界加大对独居、贫困及偏远地区弱势老年人的援助力度。